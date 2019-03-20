Aydın Büyükşehir Belediyespor - Saugella Monza: 0-3

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Petar Harızonou (Macaristan) (xx), Lars Rydland (Norveç) (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Gonzalez (xx), Gözde (x), Nikolova (xx), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Erçe Su (x), Sedef (x), Seda (xx), Darya (xx), Fulden (x)

SAUGELLA MONZA: Ortolani (xxx), Adams (xxx), Hancock (xxx), Begic (xxx), Orthmann (xxx), Melandri (xxx), Arcangeli (xxx), Facchinetti (xx), Bianchini (xx)

SETLER: 15-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 72 Dakika (21, 27, 24)

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Cup'ta tarihinin ilk yılında finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında İtalyan rakibi Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak avantaj kaybetti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 1500'ün üzerinde Aydınlı taraftarın izlediği tarihi karşılaşma öncesi salonda dev bayrağı ve Atatürk portresi açıldı. Maçı CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da izledi.

Güçlü rakibi karşısında ilk seki 15-25, çekişmeli geçen ikinci seti 23-25, üçüncü seti ise 17-25 kaybeden Aydın BŞB, rövanş öncesi kupa umutlarını azalttı. İki takım arasındaki rövanş maçı 27 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Tarihinde Avrupa'da mücadele ettiği ilk yılda final oynayarak büyük başarı elde eden Aydın, kupa için rakibini rövanşta puan kayıpsız yenerek maçı altın sete taşımaya çalışacak.

(FOTOĞRAFLI)