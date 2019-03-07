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Aydın Büyükşehir Belediyespor kupaya doğru

AYDIN, () TARİHİNDE ilk kez voleybolda Avrupa arenasında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un CEV Kadınlar Challenge Cup'ı kaldırması için önünde artık yalnız 2 maç var. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını...

Aydın Büyükşehir Belediyespor kupaya doğru

AYDIN, ()

TARİHİNDE ilk kez voleybolda Avrupa arenasında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un CEV Kadınlar Challenge Cup'ı kaldırması için önünde artık yalnız 2 maç var. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devralarak ilk kez Voleybol Sultanlar Ligi'ne katıldığı sezonda Bursa temsilcisinin yerine ilk kez Avrupa sahnesine çıkan Aydın, tecrübesiz olmasına rağmen Challenge Cup'ta finale çıkmayı başardı. Kupada Beşiktaş, Hermes Oostende ve AO Thiras'ı eledikten sonra yarı finalde Sloven rakibi GEN-I Volley'i deplasmanda 3-2, dün evinde taraftarı önünde 3-1 yenerek finalist olan temsilcimiz, Volero Le Cannet'i iki maçta da yenip eleyen İtalyan ekibi Saugella Monza'yla kupa için final oynayacak.
Fikstür tam olarak netleşmemekle birlikte Aydın, büyük oranda 20 Mart'ta ilk maçta ağırlayacağı rakibine kupayı kaldırmak için 27 Mart'ta konuk olacak. Aydın'ın büyük başarısıyla Türk kadın voleybol takımları yedinci kez Challenge Cup'ta finale çıktı. 2008 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda daha önce ilk yıl Vakıfbank, 2015 ve 2017'de Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu. 2014'te Beşiktaş, 2016'da Trabzon İdmanocağı, geçen yıl da yine Bursa BŞB, Challenge Cup'ta final oynadı. Kenti ilk kez Avrupa'da temsil eden Aydın BŞB, şampiyon olduğu takdirde kupayı dördüncü kez ülkemize getirecek. 

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