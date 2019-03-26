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Aydın Büyükşehir Belediyespor kupa için sahada

AYDIN, () Avrupa'da tarihinin ilk sezonunda finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Cup'ta yarın kupa için sahaya çıkacak. Aydın temsilcisi, 20 Mart'ta evinde oynadığı ilk maçta 3-0 mağlup olduğu rakibi...

Aydın Büyükşehir Belediyespor kupa için sahada

AYDIN, ()

Avrupa'da tarihinin ilk sezonunda finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Cup'ta yarın kupa için sahaya çıkacak.
Aydın temsilcisi, 20 Mart'ta evinde oynadığı ilk maçta 3-0 mağlup olduğu rakibi Saugella Monza'ya yarın İtalya'daki rövanşta konuk olacak. 
Monza kentindeki Candy Arena'da oynanacak maç saat 22.30'da başlayacak. Maçı Rusya'dan Pavel Anderson ile Slovakya'dan Pavel Vasko yönetecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un kupayı kazanabilmesi için rakibini puan kayıpsız 3-0 veya 3-1 yenip finali altın sete taşıması, altın seti de kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda kupayı İtalyan ekibi kazanacak.
 

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