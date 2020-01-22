Aydın Büyükşehir Belediyespor'a öğrenci ziyareti

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, voleybol oynayan kız öğrencilerin ziyaretiyle moral buldu. Takımın antrenmanını izleyen Çine Madran Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri, Aydınlı oyuncuları kendilerine rol model aldıklarını dile getirdi. Üç yıldır voleybol oynadığını belirten öğrenci Gül Dündar, "Başarılı bir voleybolcu olabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi. Meryem Boz gibi oyuncuları örnek aldığını belirten Beyza Kibar, "Seçmeler olursa mutlaka katılmayı düşünüyorum. Burada voleybol oynamayı çok isterim" diye konuştu.

Voleybol oynamayı çok sevdiğini belirten ve beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini dile getiren Güliz Öztürk, "Sosyal medyadan takip ettiğimiz oyuncularla bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. Antrenmanı izlemeyi çok istiyorduk, çok heyecanlandık. Onları iyi ki gördük, çok mutlu olduk. Ben kendime Meryem Boz'u rol model olarak alıyorum. Onun başarılarını çok takdir ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, iyi ki bu takımı oluşturdu. Kadınların bir araya gelmesi bence Aydın adına çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.