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Aydın BŞB, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devraldı

AYDIN, () Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devraldı. Voleybolda 2'nci Lig'de yer alan Aydın temsilcisi, yeni sezonda Bursa BŞB yerine Vakıfbank,...

Aydın BŞB, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devraldı

AYDIN, ()

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devraldı. Voleybolda 2'nci Lig'de yer alan Aydın temsilcisi, yeni sezonda Bursa BŞB yerine Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray gibi dev kulüplerin arasında Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Bursa'nın yerine CEV Challenge Cup'ta da yer alarak tarihinde ilk kez ülkemizi Avrupa arenasında da temsil edecek. 
Hedeflerinin 2023 yılında Avrupa'da şampiyonluk olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hedefimiz bu değerli ligde kalıcı bir takım haline gelmek, başarılı bir ekip oluşturmak ve 2023 yılında ligde ve Avrupa'da şampiyon olmak. Bunun yanı sıra altyapımızdan oyuncular yetiştirerek milli takımlarımıza göndermek ve şampiyonluk hedefimize kendi öz kaynağımızdan yetiştireceğimiz sporcularımızla ulaşmak istiyoruz. Halkımızı takımımızı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

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