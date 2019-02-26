Aydın BŞB Avrupa'da final için sahada

AYDIN, () - Tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın yarı final ilk maçında Slovenya'nın GEN-I Volley takımına konuk olacak.

Nova Gorica şehrindeki Sportna Dvorana Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcü Stephane Takaichvili ve Boşnak Nikola Kozic hakem ikilisi yönetecek. Aydın temsilcisi 6 Mart'ta seyircisi önünde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla evine dönmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi halinde finalde Volero Zurich (İsviçre)-Saugella Monza (İtalya) eşleşmesinin galibi ile Avrupa'da kupa kaldırmak için karşılaşacak.