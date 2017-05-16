Aydın 7 Eylül Gençliksporlu Gamze'den 2'nci dalya

TÜRKİYE Kadınlar 3'üncü Futbol Ligi 3'üncü Grup'ta play off mücadelesi veren Aydın 7 Eylül Gençlikspor, son maçında Manisa Gençlerbirliği'ni 17-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, bu karşılaşmada rakip fileleri üç kez sarsarak hat-trick yapan Gamze Deveci, kariyerinin 200. golüne imza atmanın mutluluğunu yaşadı.Cumartesi günü Adnan Menderes Stadı 1 Numaralı Yan Saha'da oynanan müsabakada son derece etkili bir performans sergileyen 23 yaşındaki forvet 1, 61 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hem galibiyette önemli rol oynadı hem de ikinci dalyaya ulaştı.Aydın temsilcisi, 7-2'lik skorla puanını 60'a çıkarıp lider Horozköy'ün ardınrdan ikinci sıradaki yerini korurken, Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, 200. golünü atan Gamze için maçtan sonra sürpriz bir kutlama düzenledi. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı kesen 23 yaşındaki futbolcu, tüm takım arkadaşlarına ve 200. golün asistini yapan İmren Koç'a teşekkür etti. 10 yıldır futbol oynayan, üç sezondan bu yana da 7 Eylül Gençlerbirliği formasını giyen Gamze, "Bu takımda oynadığım sürece, bana gösterilen bu ilgile layık olmaya çalışacağım" dedi.

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