Aybastı Güreşlerinde Recep Kara, başpehlivan oldu

Yavuz ŞEN / AYBASTI(Ordu),() -

Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan ve Türkiye’de Kırkpınar’dan sonra en büyük güreş organizasyonu olarak gösterilen 912'nci Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nde rakibi Nedim Gürel'i yenen Recep Kara, başpehlivan oldu.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda her yıl coşkuyla kutlanan Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nde 7 günün sonunda başpehlivanlık güreşleriyle sona erdi. 7 günde yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı festivale Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, İhsan Şener, Metin Gündoğdu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Aybastı Belediyesi Başkanı İzzet Gündoğar ve güreş sevenler katıldı.

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Katılımın en yüksek güreş festivali olduğu Aybastı Perşembe Yaylası tarihi bir güne tanıklık ediyor. Bugün buraya Türkiye'nin dört bir yanından güreş izlemeye gelen misafirlerimize hoş geldiniz ve iyi seyirler diyorum'' dedi.

912'nci Perşembe Yaylası Şenlik Ağası açık artırmasında 185 bin TL'ye Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Karayel, Perşembe Yaylası Ağası oldu. Ardından düzenlenen başpehlivanlık güreşinde rakibi Nedim Gürel'i yenen Recep Kara başpehlivan oldu. Başpehlivan Recep Kara’nın altın madalyasını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz taktı.

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