Aybaba: Malatya maçını kazanmak istiyoruz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Artık önümüzdeki maçı kazanıp diğer maçlara daha rahat hazırlanmak istiyoruz. Yeter ki psikolojik olarak baskı altında kalmayalım" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bizim, üstümüzdeki 6-7 takımla oynayacağımız zor maçlar var. Amacımız bir an önce kazanıp alt sıralardan kurtulmak. Son oynadığımız Kasımpaşa maçında buna yaklaşmıştık. Şimdi önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Malatyaspor kaliteli bir takım, bireysel yetenekleri olan isimleri var. Biz de iyi takımız, yükselişe geçmemiz lazım. Futbolcularla da sürekli konuşuyoruz. Artık önümüzdeki maçı kazanıp diğer maçlara daha rahat hazırlanmak istiyoruz. Yeter ki psikolojik olarak baskı altında kalmayalım. Futbolcuların tek tek performansları yükselmeye başladı. Antrenman istekleri ve coşkuları da arttı. Destek devam ederse inşallah yukarılara doğru tırmanırız" diye konuştu.

"DJA DJEDJE'Yİ TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Kasımpaşa maçında oynamayan Emmanuel Adebayor'un sakatlığının devam ettiği kaydeden Aybaba, "Adebayor, Malatyaspor maçında oynayamayacak. Onun tedavisi devam ediyor. Dja Djedje ile ilgili bence kulübün bir yaptırım uygulamasının zamanı geldi. Yönetimimize bunu söyledim. Burası marka. Markayı yüksek tutmak lazım. Eğer yapmazsak başka sorunlar yaşarsınız. Bir daha Djedje'yi bu takımda görmek istemiyorum. Hem saha içinde katkısı olmaması hem de saha dışında disiplinsiz davranışları nedeniyle Djedje'yi artık görmek istemiyorum. İçeride, dışarıda ve antrenman sahasında hem performans hem de davranışla ilgili hareket etmezsek o zaman takım bütünlüğünü sağlayamayız. O arkadaş bundan sonra kendi ile ilgili kararı kendisi verecektir" şeklinde konuştu.

"KOLAY SARI KART'A CEZA VERECEĞİZ"

Sarı-kırmızılı futbolcuların kolay kart gördüklerini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Geldiğimiz günden beri futbolcuların kolay kart görme alışkanlıkları ile ilgili konuşuyoruz. Pozisyon kartı bile değil. İtirazdan dolayı kart görüyorlar. Bunu biraz başarısız giden sonuçlara bağladık. Ama onu da futbol ile yapmalarını tavsiye ettik. Futbolcular da bu konuda bize söz verdiler. Kolay sarı kart yemeye devam ederlerse ceza vereceğiz. Geliştireceğiz, başka yapacağımız bir şey yok" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Antrenmanın ilk kısmında pas çalışması yapan futbolcular idmanın ikinci kısmında hücum ve savunma çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Artem Kravets, Adebayor ile kadro dışı bırakılan Dja Djedje katılmadı. İdman öncesi tesislere gelen Besime Özderici İlköğretim Okulu öğrencileri futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kayserispor kafilesi yarın sabah Malatya'ya hareket edecek.

İKİ SAHANIN ZEMİNİ YENİLENDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor'un merkez Kocasinan ilçesi Karpuzatan mevkiinde bulunan tesislerinde yer alan 4 antrenman sahasından 2'sinin zemini yenilendi. 2 ay önce zeminleri kaldırılan sahalarda drenaj işlemlerinin ardından yeni çimler eklendi. İlk çimlerin çıkmaya başladığı sahaların yaz aylarından itibaren kullanılabileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların öğrencilerle buluşması

- Samet Aybaba'nın konuşması

- Antrenman görüntüsü

- Zemini yenilenen sahaların görüntüsü

