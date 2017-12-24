Aybaba: "Beşiktaş'ı yenerek ilk yarı hedefimizi geçtik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin ilk yarısını 'ya değerlendirdi.

"Beşiktaş'ı yendik, hedefimizi de geçtik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin ilk yarısını Beşiktaş galibiyetiyle tamamlamalarının büyük başarı olduğunu belirtti ve "İlk yarıyı 22-25 puan aralığında bitirmeyi hedefliyorduk. Beşiktaş'ı yenince hedefimizi de geçtik. 26 puan bizim için çok iyi" dedi.

Sezon başında ilk 10'da yer almayı amaçladıklarını, sonuçta da buna ulaştıklarını vurgulayan Aybaba, "Oyuncularımın genel olarak performansından çok memnunum. Beklentimi fazlasıyla karşıladılar. Biz sonucu önemserken iyi futbolu da önemsedik. Göze hoş gelsin istedik. Sanırım bunu da gerçekleştirdik ki seyirci sayımız arttı. Şimdi Sivasspor maçlarına ilk maçlara oranla daha çok seyirci geliyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Ligin ikinci yarısına 3-15 Ocak tarihleri arasında Antalya Side'de kamp yaparak hazırlanacaklarını belirten Aybaba, transfer çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

Aybaba, "Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Yönetimle oturup konuştuk. Kendilerine gereken raporu verdim. Bir liste belirledik. O listeye göre bazı futbolcularla görüşmeleri sürdürüyorlar. 4 transfer yapmayı planlıyoruz. Elbette ki bazı arkadaşlarla yollarımız ayrılacak. Bu da yapılacak transferlere göre gerçekleşecek" diye konuştu.

Ligi ilk 10 takım içinde bitirmek istediklerini vurgulayan Samet Aybaba, "Biz yeni kurulmuş bir ekibiz. Her yıl üstüne koya koya gideceğiz. Bu yılı ilk 10 içinde bitirmemiz bizim gibi yeni bir takım için büyük başarı olur. Elbette Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde edebilirsek o çok daha büyük bir başarıdır. Ancak bu sene olmazsa bile gelecek sezon daha da üst sıralara oynarız. İstikrar başarıyı getirir. İstikrarlı bir şekilde yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

"BEŞİKTAŞ SÜPER TAKIM"

Samet Aybaba, eski takımı Beşiktaş'ı da değerlendirirken, "Beşiktaş süper bir takım. Bana göre ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Bize yenilmeleri veya bir kaç maç kaybetmeleri bu gerçeği değiştirmez. Avrupa'da ülkemizi nasıl temsil ettiklerini herkes görüyor. Ancak futbol bu. Her maç kazanılmıyor. Bazen adamın ayağı kayıyor, bazen kaleci elinden topu kaçırıyor, sonuçlar değişiyor. Ben şu anki tabloya rağmen Beşiktaş'ın hala ligde şampiyon adayı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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