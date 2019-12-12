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AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etap Kuraları çekildi

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde 1'inci etap eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada ilk karşılaşmalar 20-21-22 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise 24-25 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak. Kupa organizasyonu için yapılan kura çekimine...

SPOR 12.12.2019, 14:47
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etap Kuraları çekildi
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde 1'inci etap eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada ilk karşılaşmalar 20-21-22 Aralık, ikinci karşılaşmalar ise 24-25 Aralık 2020 tarihlerinde oynanacak.
Kupa organizasyonu için yapılan kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
"TÜRK VOLEYBOLU HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTIYOR"
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kura çekiminde yaptığı konuşmada, ligde çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar oynandığını dile getirdi. Üstündağ, "Voleybolun çok önemli değerleri var. Son Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı'nın dünya 2'ncisi ve Vakıfbank'ın dünya 3'üncüsü olduğu bir turnuva izledik. Bu turnuvaya dünyanın en önemli kulüpleri katılmıştı. Bu kulüplerimizin başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Türk voleybolu hepimizin göğsünü kabartıyor. Voleybol branşının federasyon başkanı olarak kendimi şanslı hissediyorum. Türk voleybolunda yaşadığımız başarılarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sıralamaya göre kura çektik. Ligin son haftasına giriyoruz. Ligde kimin hangi sırada bitireceği henüz belli değil. Bu kadar sıralamanın değişken olduğu bir lig yaşıyoruz. Bu durum her maçın kaliteli, çekişmeli, seyir zevki yüksek olacağını gösteriyor" dedi.
"İLK KEZ İSİMSİZ BİR KURA ÇEKİLDİ"
AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise kurayla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"İlk kez isimsiz bir kura çekildi. Statü gereği, ligdeki 12 takım birbiriyle eşleşecek. İlk dört takım gruplarına otomatik yerleşiyor, fakat ilk dört bile belli değil. Puan durumları birbirlerine çok yakın. Son hafta alınacak derecelerle takımlar, Türkiye Kupası'nda nereye oturacaklarını görecekler. Dengeye baktığımızda, takımlar o kadar dengeli ki, kurada da sıralama dengesi oluştu. 1'inci ile 12'nci birleşmiyor, 9'uncu ile 12'ncinin birleştiğini gördük, 6'ncı ile 8'incinin birleştiğini gördük. Çok heyecanlı olacağını düşünüyorum, ilginç maçlar bizi bekliyor."
Federasyonla 2 yıldır önemli bir değer ortaklığı yaşadıklarını anlatan Ölken, "Geçen sene Kupa Voley'i erkekler ve kadınlarda federasyonla beraber organize ettik. Bu sene de organizasyona devam ediyoruz. Erkekler ligi AXA Sigorta Efeler Ligi olarak faaliyet gösteriyor. Çok mutluyuz çünkü çalışmaların sonunda bu yaz kadınlar seviyesinde önemli başarılar elde edildi. Türk voleybolunun ülkeye değer katması, heyecan vermesi ve Türk gençlerine örnek olması adına katkı verebildiğimizi görüyoruz. Dünya birinciliğini kıl payı kaçırdık, Avrupa birinciliğini kıl payı kaçırdık. Nasıl daha üst başarılara gidebiliriz, onun için çalıyoruz. Yakalanan başarılardan dolayı keyifliyiz ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.
KUPA VOLEY ERKEKLER KATEGORİSİ'NDE 1'İNCİ ETAP EŞLEŞMELERİ
1. Devre 7'ncisi - 1. Devre 11'incisi
1. Devre 8'incisi - 1. Devre 5'incisi
1. Devre 10'uncusu - 1. Devre 6'ncısı
1. Devre 9'uncusu - 1. Devre 12'ncisi
1'İNCİ ETAP STATÜSÜ
Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde 1'inci etap statüsü şu şekilde:
"1'inci etap maçları, biri evinde biri deplasmanda olmak üzere iki maç üzerinden oynanır. Eşleşmedeki ilk karşılaşma, 1'inci devre sonunda oluşan puan sıralamasında rakibinin alt sırasında yer alan takımın sahasında oynanır. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım final etabında mücadele etmeye hak kazanır. İkinci maçın ardından puan eşitliği söz konusu olursa, ikinci maçın oynandığı salonda, karşılaşmanın bitiminde 15 sayı üzerinden 'altın set' oynanır. Altın seti kazanan ekip, finallerdeki yerini alır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kura çekiminde yapılan açıklamalar
- Kura çekiminden görüntüler

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