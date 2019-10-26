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AX Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 87-74

Turkish Airlines EuroLeague 4'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu AX Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLegue'deki 4'üncü maçında 3'üncü mağlubiyetini alırken, İtalyan...

SPOR 25.10.2019, 23:57
AX Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 87-74
Turkish Airlines EuroLeague 4'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu AX Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLegue'deki 4'üncü maçında 3'üncü mağlubiyetini alırken, İtalyan temsilcisi ise 3'üncü galibiyetini elde etti. 
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta karşılaşmasında 30 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. 

 

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