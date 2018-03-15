Avrupalı Karşıyaka



Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2 sezondur Play-Off'un uzağında kalan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise üst üste 2'nci kez adını çeyrek finale yazdırdı ve gözünü Final Four'a dikti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan 14 maçta 10 galibiyetle gruptan çıktıktan sonra son 16 turu ilk maçında Yunanistan'da PAOK'a bir ara 19 sayı geriye düşüp 74-68 yenilen Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda muhteşem bir atmosferde oynanan rövanşı 79-67 kazanarak son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek finalde hemşehrisi Tenerife'yi eleyen İspanyol ekibi UCAM Murcia'yla eşleşen Karşıyaka, bu turu da geçtiği takdirde Final Four'da Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek. Yeşil-kırmızılılar, Final Four'a ev sahibi olmak için ön başvuruyu şimdiden yaptı.

Taraftarların ay-yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle doldurduğu salonda PAOK maçı sonrası 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan genç futbolcular ve basketbolcuların kenetlenmesi de camiayı sevindirdi. Salondaki görüntüye hayran kaldığını söyleyen başkan Turgay Büyükkarcı, "İnanılmaz bir taraftarımız vardı. PAOK yönetimi bile hayran kaldı. Turu geçmemize büyük etken oldular. Şimdi Final Four oynamaya, organizasyonu düzenlemeye talibiz. En büyük hayalim Avrupa'da kupa kazanmak. Bu sene bir şansımız var ama olmasa da bu hedefimizi sabırla mutlaka gerçekleştireceğiz. Şimdi PAOK'u unutup hızla lige konsantre olmamız lazım. Henüz bir cephe kazandık ve daha savaş bitmedi. Bundan sonraki periyotta maç seçme hakkımız yok" dedi.

MURCİA ŞAMPİYONU ELEDİ

Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi olan UCAM Murcia, son 16 turunda geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tenerife'yi saf dışı bıraktı. İlk maçı evinde 71-66 kaybeden İspanyol ekibi, rövanşı 83-72 kazanarak turladı. Bu sezon A Grubu'nda da Murcia'yla rakip olan Karşıyaka, rakibini iki maçta da 96-91 ve 79-72'lik skorlarla yenmeyi başarmıştı. İki takım arasındaki ilk maç 27 Mart Salı İzmir'de, rövanş 4 Nisan Çarşamba İspanya'da oynanacak. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Murcia, seri başını elediği için bu turda saha avantajını elinde bulunduracak. Karşıyaka, geçen sezon çeyrek finalde gruplarda daha önce yendiği Venezia'ya elenmişti.

30 BİN EURO ÖDÜL

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek 30 bin Euro ödül almaya hak kazandı. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon Avrupa'da toplam 80 bin Euro ödül elde etti. Kupayı kazanacak takım, 1 milyon Euro ödülü kasasına koyacak. Avrupa'da yüzü gülen Karşıyaka, PAOK maçından 80 bin TL civarında da tribün hasılatı yaptı.

KAMNİNOS HAYRAN KALDI

FIBA Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Komninos, Pınar Karşıyaka-PAOK maçını protokol tribününden izledi. Komninos, yeşil-kırmızılı taraftarların yarattığı muhteşem atmosfer karşısındaki hayranlığını gizlemedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Komninos'u akşam yemeğinde ağırlayıp Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapmaya talip olduklarını sözlü olarak da aktardı.

WATERS'TA TAKTİK TUTTU

Karşıyaka yönetimi, PAOK'la deplasmanda oynanan ilk maç sonrası kadro dışı bıraktığı guard Waters'ı rövanş karşılaşmasından önce affetti. Waters'ı kadro dışı bırakıp para cezası veren yönetim, hem oyuncunun tavrını izledi hem de kadrodaki diğer isimlere gözdağı verdi. Bireysel antrenmanları hırslı bir şekilde aksatmadan sürdüren Waters, rövanş öncesi son şans olarak affedildi. ABD'li guard, takıma 7 sayı, 3 asistle katkıda bulundu.

