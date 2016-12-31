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Avrupalı Altınordu

ALTINORDU'nun altyapı takımları, 2016'da katıldığı özel turnuvalarda Avrupa ekipleriyle 142 maç yaparken, 83 galibiyet, 27 beraberlik, 32 yenilgi aldı. Bu periyotta 228 gol atıp, kalesinde 107 gol gördü. Kırmızı lacivertliler, aralarında...

Avrupalı Altınordu
ALTINORDU'nun altyapı takımları, 2016'da katıldığı özel turnuvalarda Avrupa ekipleriyle 142 maç yaparken, 83 galibiyet, 27 beraberlik, 32 yenilgi aldı. Bu periyotta 228 gol atıp, kalesinde 107 gol gördü.
Kırmızı lacivertliler, aralarında Barcelona, Chelsea, Manchester City, Inter ve Milan gibi devlerin de bulunduğu Avrupalı rakipleri karşısında altyapıda uluslararası maç tecrübesi kazanıyor. Altınordu U12 takımı Avrupa'da 40, U13 takımı 33, U16 ise 19 karşılaşmaya çıkarken, İzmir temsilcisi 2016'da katıldığı turnuvalarda 2 şampiyonluk kazandı.
U19 Takımı ise ilk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde Levski Sofya ve Sparta Prag'ı eleyerek Play Off biletini alan ilk ve tek Türk ekibi oldu.
Sportif Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, genç bir futbolcunun sezondaki maç sayısını 80 barajı üzerine çıkarmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Dünya çapında yıldızlar yetiştirmek istiyorsak, onların uluslararası müsabaka tecrübesine ve temposuna ulaşmamız gerekiyor. Lazio, Barcelona, Chelsea gibi rakiplerle oynadığımız her özel müsabaka, kendi ligimizdeki 5 karşılaşmadan çok daha değerli. 2017'de çok daha fazla bu organizasyonlara katılacağız" dedi.

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