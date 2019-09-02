Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için seçme yapıldı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da yapıldı.İspanya'nın Marina D'or kentinde 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcular Ankara'da yapılan seçme müsabakalarının ardından belli oldu. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçme müsabakalarına 60 ilden 628'si erkek 526'sı kız olmak üzere bin 184 sporcu katıldı. Müsabakalar sonrasında erkeklerde 10 kızlarda ise 9 sporcu Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.Şampiyonaya katılım hakkına sahip olan sporcular şöyle:YILDIZ ERKEKLER37 kiloda Yasin Açıkgöz61 kiloda Ömer Furkan Körpe45 kiloda Ceyhun Can Münyas53 kiloda Alperen Ayaz33 kiloda Mehmet Buğra Bolat49 kiloda Alihan Kuru41 kiloda Cüneyt Gökalp+65 kiloda Mehmet Efe Özdemir57 kiloda Alperen Öztürk65 kiloda Uğur DekliYILDIZ KADINLAR33 kiloda Şüheda Yangın47 kiloda Elifsu Gençyılmaz37 kiloda Gökçenur Şirin59 kiloda Büşra Öztürk41 kiloda Meryem Demirkol29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz51 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp44 kiloda Meryem Elif İyin55 kiloda Zehra Kaygısız



