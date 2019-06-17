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Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Müslim Barga finalde

ANKARA () - İtalya'nın Faenza kentinde başlayan Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Müslim Barga finalde yükseldi. Umut Çelem ve Ömer Aygül bronz madalya için mindere çıkarken, Seyitcan Beytekin ise repesajda güreşecek. 65...

Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Müslim Barga finalde

ANKARA () - İtalya'nın Faenza kentinde başlayan Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Müslim Barga finalde yükseldi. Umut Çelem ve Ömer Aygül bronz madalya için mindere çıkarken, Seyitcan Beytekin ise repesajda güreşecek.
65 kiloda Müslim Barga, Yunan Evangelos Boukis'i 9-4, Finli Kasperi Kauhanen'i 5-4 ve çeyrek finalde de Ermeni rakibi Arman Khachikyan'ı 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Belaruslu rakibi Dzmitry Bonka'yı da 4-2 yendi ve finale yükseldi. Barga, altın madalya için Rus rakibi İmran Bobechiev ile karşılaşacak.
80 kiloda Umut Çelem, Alman rakibi Mathis Leon Jochym'u 2-1, çeyrek finalde Belaruslu Danil Kabanets'i 4-4'ten 4 puanlık oyun yaptığı için yendi. Milli güreşçi yarı finalde Ermeni rakibi Vigen Nazaryan'a 2-1 yenildi ve bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.
110 kiloda Ömer Aygül de Bulgar İliyan Veselinov Lazarov'u 10-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Litvanyalı Lukas Bogusevicius'u 4-0 öndeyken tuşla yendi. Milli güreşçi yarı finalde Gürcü rakibi Mate Gokadze'ye 4-2 yenildi. Aygül, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.
55 kiloda Seyitcan Beytekin, Litvanyalı Adomas Grigaliunas'ı 7-0 yendi ve çeyrek finalde Azerbaycanlı Nihat Zahid Mammadlı'ya yenildi. Azerbaycanlı rakibi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Rus Kolesnik ile karşılaşacak.
48 kiloda ise Mustafa Erol, Ermeni rakibi Karapet Manvelyan'a 3-2 yenildi.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stil 45, 51, 60, 71, 92 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Yarın bu kilolarda mindere çıkacak olan milli güreşçiler ve rakipleri şöyle:
45 kiloda Berat Büyüktazım, Ukraynalı Yuri Lupan ile, 51 kiloda Barış Erbek, İtalyan Georgios Scarpello ile, 60 kiloda Mert İlbars, Finlandiyalı Nestori Mikael Mannila ile, 71 kiloda Abdullah Ateş, Macar Gyula Horvath ile ve 92 kiloda Oktay Demir, İsrailli Artur Urtaev ile karşılaşacak.

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