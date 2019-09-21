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Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı belli oldu
Türkiye'nin Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rüya Takım açıklandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede A Milli Kadın Voleybol Takımı...
SPOR 20.09.2019, 17:20
Türkiye'nin Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rüya Takım açıklandı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar turnuvanın "En İyi Orta Oyuncusu", Eczacıbaşı VitrA'dan Simge Aköz ise "En İyi Libero" seçildi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Sırp Brankica Mihajlovic ile Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic de Rüya Takım'da yer aldı.
2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:
Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)
Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)
Libero: Simge Aköz (Türkiye)
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar turnuvanın "En İyi Orta Oyuncusu", Eczacıbaşı VitrA'dan Simge Aköz ise "En İyi Libero" seçildi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Sırp Brankica Mihajlovic ile Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic de Rüya Takım'da yer aldı.
2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:
Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)
Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)
Libero: Simge Aköz (Türkiye)
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|5
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|5
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|1
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