Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası İsveç’te başlıyor

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen şampiyona 05-08 Eylül tarihleri arasında İsveç’in Helsingborg şehrinde gerçekleştirilecek. 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye’yi 16 erkek, 16 kadın sporcu olmak üzere toplam 32 sporcu temsil edecek.METİN ŞAHİN: "GÜÇLÜ BİR KADROYLA MÜCADELE EDECEĞİZ"Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İsveç’e takım olarak başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Başkan Şahin, "Güçlü bir kadroyla Avrupa şampiyonasında boy göstereceğiz. Tam takım olarak mücadele edeceğiz. Sporcularımız ve teknik ekibimiz iyi bir şekilde bu şampiyonaya hazırlandı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Takım halinde kürsüde yer alacağımıza inanıyorum. İsveç’den en iyi sonuçlarla dönerek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası ‘nda mücadele edecek sporcuları şu şekilde:ERKEKLER: Görkem Polat (54 kg), Bilal Küskü (54 kg), Ahmet Küskü (58 kg), Mahmut Küskü (58 kg), Emircan Turan (63 kg), Ferhat Can Kavurat (63 kg), Hakan Reçber (68 kg), Mehmet Kani Polat (68 kg), Ferhat Muhammet Saroğlu (74 kg), Nesim Küskü (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Oğuz Tokgöz (80 kg), Hasan Can Lazoğlu (87 kg), Sergen Curabaz (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg), Muhammed Emin Açıkgöz (+87 kg),KADINLAR: Emine Gögebakan (46 kg), Fatma Keleş (46 kg), Merve Dinçel (49 kg), Havva Nur Çoban (49 kg), Duygu Kasırga (53 kg), Elif Ilgın Öztabak (53 kg), Gülsüm Gültekin (57 kg), Tuğba Yılmaz (57 kg), İkra Kayır (62 kg), Huriye Nur Ergin (62 kg), Hacer Eyi (67 kg), Simge Özcan (67 kg), Huri Korkut (73 kg), Simge Erensayın (73 kg), Esra Akbulak (+73 kg), Beyza Basma (+73 kg)