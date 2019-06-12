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Avrupa şampiyonuna memleketi Akhisar'da karşılama

İSPANYA'DA düzenlenen Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Akhisarlı Feyzullah Aktürk, tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa'nın zirvesine çıktı. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Feyzullah Aktürk, memleketi...

Avrupa şampiyonuna memleketi Akhisar'da karşılama
İSPANYA'DA düzenlenen Gençler Güreş Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Akhisarlı Feyzullah Aktürk, tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa'nın zirvesine çıktı. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Feyzullah Aktürk, memleketi Akhisar'a gelerek sevincini hemşehrileriyle paylaştı.
Mehter marşı eşliğinde atlarla karşılanan genç şampiyon, Akhisar Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk, meclis üyeleri, ailesi ve sevenleri ile bir araya geldi.
Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk'ü çiçekle karşılayan Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, ata sporumuz olan güreşte kazanılan bu büyük başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Genç sporcumuzu tebrik ederim. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile sadece Akhisar'a değil, tüm Türkiye'ye bir gurur yaşatmıştır. Başarılarının devamını dilerim" dedi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, kazandığı derece ile Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandıran Feyzullah Aktürk'ü tebrik ederek bir süre sohbet etti.
Başkan Besim Dutlulu, "Şehrimize böyle bir gurur yaşattığı için genç sporcumuzu yürekten kutlarım. Ata sporumuz güreşte kazandığımız bu başarı, inanıyorum ki artarak devam edecektir. Akhisar çok yetenekli sporculara sahip bir şehir. Genç yeteneklerin güzel bir eğitimle, şanlı bayrağımızı  dünyada zirveye taşıyacaklarına inanıyorum. Biz Akhisar Belediyesi olarak gençleri ve amatör spor kulüplerini çok önemsiyoruz. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Ben, genç şampiyonumuzu bir kez daha tebrik ediyor, bir sonraki başarısının olimpiyat şampiyonluğu olmasını diliyorum. Başarısı daim olsun" ifadelerini kullandı.
Feyzullah Aktürk ise "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kazandığım zafer için mutluyum. Bunun için çok çalışmıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. İnşallah bir sonraki hedefim olimpiyat şampiyonluğu olacak" dedi.
Protokol üyeleri ile bir süre sohbet eden Aktürk, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Feyzullah Aktürk, mehter marşı, atlar ve araç konvoyu eşliğinde Akhisar sokaklarını turladı.

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