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Avrupa şampiyonu VakıfBank'ın bayrağı, FSM Köprüsü'ne asıldı

İSTANBUL, () CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Voleybol Takımı'nın bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Üst üste 6, toplamda ise 10'uncu kez katıldığı CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde...

Avrupa şampiyonu VakıfBank'ın bayrağı, FSM Köprüsü'ne asıldı

İSTANBUL, ()

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Voleybol Takımı'nın bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Üst üste 6, toplamda ise 10'uncu kez katıldığı CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa'nın en büyük kupasını 4'üncü kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Spor Kulübü'nün 4 yıldızlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalandı.
4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak üst üste 2'nci, toplamda ise 4'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan VakıfBank Spor Kulübü'nün 4 yıldızlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Üzerinde 4 Avrupa şampiyonluğunu simgeleyen yıldızların olduğu bayrak, bir hafta boyuncu köprüde dalgalanacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu 2011 yılında kazanan sarı siyahlılar, 2013 ve 2017 şampiyonluklarının ardından Bükreş'te düzenlenen 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde de şampiyon olarak kupayı Türkiye'ye getirmişti.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Köprüye asılan bayraktan detay

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