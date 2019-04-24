Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas'ta coşkuyla karşılandı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () -

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas'ta davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Güreşte 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül memleketi Sivas'a geldi. Kent girişindeki Bölge Trafik önünde davul zurnalar eşliğinde halaylarla karşılanan Akgül, bu törenin geleneksel hale geldiğini söyleyerek, "Sağ olsunlar hemşehrilerimiz, güreşseverler bizleri yalnız bırakmıyor. Bugün de memleketimize geldik, 7'nci Avrupa şampiyonluğundan sonra. İki hafta geçti, sıcağı sıcağına gelmek istedik. Biz burada yetiştik, doğma büyüme buralıyız. Güreş Eğitim Merkezinden mezun oldum. Şimdi tekrar baba ocağına geldik. Memleketime zaten sürekli gidip geliyorum. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Belediyemize ve valiliğimize ziyaretler olacak. Buraya gelip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü biz bu şampiyonlukların tadını almışız, ülkemize ve memleketimize geldiğimiz zaman bu değeri, bu saygıyı gördüğümüz zaten bizi motive eden şeyler bunlar, bu güzellikler" dedi.

"REHAVETE KAPILMAK YOK"

7'nci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu ve rehavete kapılmayacağını belirten Taha Akgül, "Tekrardan dünya şampiyonası var, hedefim orada tekrar dünya şampiyonu olmak. Çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçti ama rehavete kapılmak yok. Çünkü yeni bir şey kazanmadım. Daha önce 6 defa vardı zaten. Kendi rekorumu geliştirmiş oldum, inşallah bunun devamı için çalışacağım. Grekoremende biliyorsunuz rekor Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'da. Sağ olsun kendisinin de emeği oldu, bu organizasyonun yapılmasında kendisi sürekli ilgilendi. Tokyo'daki sportif performansımız ilerisi için bizim için ışık olacak. İnşallah orası iyi geçerse, diğer olimpiyat niye olmasın. Çünkü 30 yaşında ikinci olimpiyat şampiyonluğu gelirse 33 yaşında diğeri gelmiş olacak. Niye olmasın, ama Tokyo'daki performansımız önemli. Var gücümle oraya çalışıyorum. Tek hedefim orası. Hedef hedef bakıyorum müsabakalara. Tokyo'yu aştıktan sonra inşallah önüme daha rahat bakabilirim" diye konuştu.

Şampiyon güreşçiyi karşılamaya gelenler arasında yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da Taha Akgül'ü başarısından dolayı tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılama programından görüntüler

-Davul zurna ile halay çekenler

-Akgül'ün konuşmaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)