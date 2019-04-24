Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Sivas'ta coşkuyla karşılandı (2)

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () -

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas'ta davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

VALİ İLE MAKAMINDA EL ENSE TUTUŞTU

Kent merkezine gelerek Cumhuriyet Meydanında kendisine karşılayanlarla birlikte davul zurna eşliğinde halay çeken şampiyon güreşçi daha sonra Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan Akgül'e 7 altın hediye etti. Vali Ayhan, makamında şampiyon güreşçi ile el ense tutuştu.

Taha Akgül'ün başarılarının çok olmasından dolayı sayıyı hafızasına alamadığını ifade eden Ayhan "Kaç şampiyonluğun var, kaç madalya almışsın ben onları sayamadım. Onun için saymayı bıraktım. Sivas'ın gururu aynı zamanda bayrağımızı da her zaman göklerde dalgalandırıyor. Yiğido deyince Taha Akgül, Taha Akgül deyince Sivas akla geliyor. Bizim gururumuz Allah senden razı olsun. Sivas'ın marka olan ismini daha da tanıttığın için. Herkes hizmet ediyor ama senin yaptığın daha önemli. Bir ilin görünürlüğünü, tanınırlığını, bilinirliğini duyurmak açısından çok önemli bundan dolayı seni tebrik ediyorum. Bu fani dünyada bayrak için hizmet etmek herkese nasip olmaz. Bütün dünyaya İstiklal Marşı söyletmek, bayrağı göndere çektirmek herkese nasip olmaz. Taha Akgül'den öte sen Sivas'ın bir evladısın. Seni yetiştirenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"SERBEST STİLİN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİYİM"

Şampiyon güreşçi Taha Akgül ise 11 kez final oynadığını ve 10 kez altın madalya alarak Sivas'a geldiğini söyledi. Akgül, "Baba ocağına geldim. Bu 10'uncu kez gelişim. 11 tane finalim var Avrupa, Dünya ve Olimpiyat 10 tane altın madalyam var hamdolsun hepsini de Sivas'a getirdim. Hemşerilerimizle bu duyguları paylaştım. Bizim başarılarımız aslında sayarken bir çırpıda sayılıyor ama gerçekten büyük başarılar. Yani Türk güreş tarihinin rekorları şuan günümüzde kırılıyor. Güreş altın çağını yaşıyor. Bende serbest stilde bunların en büyük temsilcisi hamdolsun benim. Aynı zamanda A Milli Takım'da serbest güreşin de kaptanıyım 7 senedir. İnşallah ülkemize ve Sivas'a hizmetlerimiz bundan sonra sürecek. Doğma büyüme buralıyım burada yetiştim. Babamız güreşçi, amcamız güreşçi, Sivas Demirspor'da antrenmanlar yaptım. Sivas'ın yeri bende ayrıdır. Her platformda Sivas'ın tarihteki şampiyonluklarda ki yerine, değerine dikkat çeken bir insanım. Gerçekten tarihe baktığımızda en fazla Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu bizde. Bu tesadüf değil çünkü yörenin insanının toprağında var. Hamdolsun biz de bunun son temsilcisiyiz. İnşallah bundan sonra bizden sonrada bayrağı dalgalandıracaklar çıkacaktır, ben buna inanıyorum. Benimki biraz tesadüf oldu. Allah nasip etti büyük başarılar elde ettik. İnşallah bundan sonra da bu topraklardan çıkacak yiğit kardeşlerimiz çıkacaktır. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon güreşçi daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Başkan Bilgin başarılarından dolayı Akgül'ü kutlayarak 7 altın hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kent meydanına gelişi ve halay çekmesi

-Valilik ziyareti

-Vali ile el ense tutuşması

-Valinin altın hediyesi ve konuşmalar

-Belediye ziyareti

(FOTOĞRAFLI)