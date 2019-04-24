Avrupa şampiyonu milli güreşçiye Tokat'ta coşkulu karşılama

Fatih YILMAZ/TOKAT,() -



AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda altın madalya kazanan Mustafa Kaya (26), memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı. Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu. Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, bugün memleketi Tokat'ta geldi. Avrupa şampiyonu olan Kaya'yı Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Cinkılıç, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy, vatandaşlar ve güreşçiler kent girişinde bulunan çevre yolu kavşağında karşıladı.

Şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Kaya, "Romanya Bükreş'te Avrupa şampiyonu olduk. Hüseyin Akbaş'ın köyündenim. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu kazanmış Hüseyin Akbaş'ın torunuyum. Yanımda duranlar da benim çıraklarım. Yeni şampiyona adayları. Bizlerden sonra, biz bu işleri bırakacağız. Bu çocukları yetiştirip büyük ağabeyleri gibi şampiyon ustalar gibi önce Tokatımıza sonra Türkiye'mize hayırlı birer sporcu olarak aynı bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Coşkulu bir karşılama var. Aynı bu şekilde Almus Çevreli köyünde de karşılamamız var. Gelen herkese teşekkür ederim" dedi.

Karşılamaya katılan Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Cinkılıç ise, "Rıza kardeşimiz Avrupa şampiyonumuz, Mustafa ve Soner yine Avrupa şampiyonumuz. Tokat pehlivanlar, güreşçiler diyarı. Bitmiyor, bitmeyecek de çünkü toprağında, suyunda, taşında var" diye konuştu.

Avrupa Şampiyonu Mustafa Kaya karşılama sonrası Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde yaşayan babası Fikri ve annesi Sevim Kaya'yı ziyaret etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karşılamadan görüntüler

-Mustafa Kaya'nın konuşmaları

-Federasyon Asbaşkanı Cinkılıç'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)