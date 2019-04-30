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Avrupa şampiyonu güreşçilere mehterli karşılama

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,() - Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda 9'uncu kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile 67 kiloda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Atakan Yüksel,...

Avrupa şampiyonu güreşçilere mehterli karşılama

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,() - Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda 9'uncu kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile 67 kiloda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat'ta, mehter marşlarıyla karşılandı.
Şampiyon güreşçilerin ailelerinin de katıldığı karşılama töreni Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Yozgat şehir girişinde karşılanan Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur-an'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat'ın en coşkulu, en onurlu ve gururlu günlerinden birini yaşadığını söyledi. Çakır, "Yozgat'ın iki yiğit evladının Avrupa ufuklarında şimşek gibi çakarak, rakiplerinin sırtını mindere vurarak, altın madalyayı kaparak, büyük bir onur ve zaferle ülkemize, baba ocağına, ana kucağına döndüler, hoş geldiniz şampiyonlar" dedi.
RIZA KAYAALP: BÖYLE BİR KARŞILAŞMA BENİ GURULANDIRDI
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketinde coşku ile karşılanmamın kendisini gururlandırdığını söyledi. Kayaalp, "Biz bu şampiyonlukları, hem ülkemiz hem doğup büyüdüğümüz yerde halkımızı sevindirmek için kazanıyoruz. Allah'a şükürler olsun yine bir şampiyonlukla Yozgat'a geldim. İnsanlarımızın bizi böyle karşılaması bizi gururlandırdı" diye konuştu.  
Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp de oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum, oğlum ile gurur duruyorum. Bayrağımızı dalgalandırdığı için İstiklal Marşımızı okuttuğu için çok gururluyum" dedi.
Şampiyon güreşçilere, Valilik, Belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hediyeleri takdim edildi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mehter eşliğinde alana geliş
-Karşılama ve çiçek verilmesi
-Güreşçilerin aileleriyle kucaklaşması
-Halkın ilgisi
-Detay
- Açıklamalar

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