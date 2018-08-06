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Avrupa şampiyonu güreşçiler çiçeklerle karşılandı

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Arif Özen ve Ramazan Sarı'nın da aralarında bulunduğu milli sporcular yurda döndü.  Türk Hava Yolları'na...

Avrupa şampiyonu güreşçiler çiçeklerle karşılandı

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL /

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Arif Özen ve Ramazan Sarı'nın da aralarında bulunduğu milli sporcular yurda döndü. 
Türk Hava Yolları'na ait uçakla Roma'dan İstanbul'a gelen milli takım kafilesi, Atatürk Havalimanı'nda Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erden tarafından çiçeklerle karşılandı.
Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, "Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda ülkemiz adına sevindirici sonuçlar elde edildi. 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya ile ülkemize döndüler. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.
Altın madalya kazanan milli güreşçi Ramazan Sarı da, bundan sonraki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu belirterek, "Rabbime şükürler olsun ki Avrupa Şampiyonu olarak döndük. İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Ben bu madalyayı başkanımıza hediye ediyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya şampiyonası. Orada da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.
Bir diğer altın madalyalı güreşçi Arif Özen de, "Ülkeme ve kulübüme altın madalya kazandırdım. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası'na var ve hazırlıklara başlayacağım. Hedefimiz her zaman büyük ve olimpiyatlardır. Güreşe verdikleri destekten dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bronz madalyalı Oktay Güngör ise şu ifadeleri kullandı;
"Hedefim altın madalyaydı ancak yarı finalde talihsiz bir şekilde yenildim. İnşallah önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda ülkeme altın madalya kazandırırım. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Milli güreşçilerin havalimanında karşılanışı
- İsmail Erden'in açıklamaları
- Ramazan Sarı ile röportaj
- Arif Özen ve Oktay Güngör ile röportaj

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