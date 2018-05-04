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Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları tamamlandı

DAĞISTAN,() Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları sona erdi. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı....

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları tamamlandı

DAĞISTAN,()

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları sona erdi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, kadınlarda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Kadın Milli Güreş Takımı, tarihinin en başarılı Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktı. Milli sporcular, müsabakaların ikinci gününde kürsüye çıkamadı ancak dün elde edilen derecelerle tarih yazmayı başardı. 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar, üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Elif Jale Yeşilırmak, Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını kazandı, Evin Demirhan, Buse Tosun ve Bediha Gün de bronz madalyaya uzandı.
Şampiyonayı 5 madalyayla tamamlayan Kadın Milli Güreş Takımı, en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktı. Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 117 puanla üçüncülüğü elde ederken, ev sahibi Rusya 173 puanla ilk sırayı Belarus ise 140 puanla ikinci sırayı aldı.

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