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Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gecenin sonuçları
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8’inci hafta karşılaşmaları dört grupta oynanan dokuz mücadele ile sona erdi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İsveç ile İspanya, Marcus Berg ve Rodrigo'nun...
SPOR 15.10.2019, 23:41
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8’inci hafta karşılaşmaları dört grupta oynanan dokuz mücadele ile sona erdi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İsveç ile İspanya, Marcus Berg ve Rodrigo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalırken, İspanya bu sonuçla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. J Grubu’nda ise Finlandiya evinde Ermenistan’ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası’na gitme yolunda önemli bir adım atarken, daha önce Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen İtalya da Liechtenstein’ı 5-0 mağlup ederek gruptaki 8’inci karşılaşmasını da kazanıp yoluna kayıpsız devam etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
D GRUBU
Cebelitarık – Gürcistan: 2-3
İsviçre – İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
F GRUBU
Romanya – Norveç: 1-1
Faroe Adaları – Malta: 1-0
İsveç – İspanya: 1-1
G GRUBU
İsrail – Letonya: 3-1
J GRUBU
Finlandiya – Ermenistan: 3-0
Yunanistan - Bosna-Hersek: 2-1
Liechtenstein – İtalya: 0-5
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İsveç ile İspanya, Marcus Berg ve Rodrigo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalırken, İspanya bu sonuçla birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. J Grubu’nda ise Finlandiya evinde Ermenistan’ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası’na gitme yolunda önemli bir adım atarken, daha önce Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen İtalya da Liechtenstein’ı 5-0 mağlup ederek gruptaki 8’inci karşılaşmasını da kazanıp yoluna kayıpsız devam etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
D GRUBU
Cebelitarık – Gürcistan: 2-3
İsviçre – İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
F GRUBU
Romanya – Norveç: 1-1
Faroe Adaları – Malta: 1-0
İsveç – İspanya: 1-1
G GRUBU
İsrail – Letonya: 3-1
J GRUBU
Finlandiya – Ermenistan: 3-0
Yunanistan - Bosna-Hersek: 2-1
Liechtenstein – İtalya: 0-5
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