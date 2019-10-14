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Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8'inci hafta maçları başladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftasında dün 9 karşılaşma yapıldı. Maçlar sonunda G Grubu'nda Polonya, I Grubu'nda da Rusya şampiyonaya katılmayı garantiledi. C Grubu'nda oynanan mücadelelerde Hollanda, deplasmanda...
SPOR 14.10.2019, 10:05
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftasında dün 9 karşılaşma yapıldı. Maçlar sonunda G Grubu'nda Polonya, I Grubu'nda da Rusya şampiyonaya katılmayı garantiledi.
C Grubu'nda oynanan mücadelelerde Hollanda, deplasmanda Belarus'u 2-1, Almanya da konuk olduğu Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Almanya'da Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan 2 gol ve 1 asist ile galibiyetle büyük pay sahibi olurken, takımda forma giyen diğer Türk asıllı oyuncu Emre Can karşılaşmanın 14'üncü dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
E Grubu'ndaki müsabakalarda Macaristan sahasında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti, Galler ile Hırvatistan ise 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakiplerinden Real Madrid'in futbolcuları Gareth Bale ve Luka Modric mücadelenin son dakikalarında sakatlık yaşadı. Hırvat orta saha Modric 89'uncu dakikada oyundan çıkarken, Galler'de Bale ise 90 dakika sahada kaldı.
POLONYA VE RUSYA GARANTİLEDİ
G Grubu'ndaki maçlarda Polonya sahasında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Avusturya da deplasmanda Slovenya'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
I Grubu'nda Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup edip, Belçika'dan sonra bu grupta finallere kalmayı garantileyen ikinci takım oldu. Grupta oynanan diğer iki maçta Belçika, Kazakistan'ı deplasmanda 2-0'la, İskoçya ise sahasında San Marino'yu 6-0'lık farkla geçti.
GRUPLARDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR
C GRUBU: Belarus-Hollanda: 1-2 / Estonya-Almanya: 0-3
E GRUBU: Macaristan-Azerbaycan: 1-0 / Galler-Hırvatistan: 1-1
G GRUBU:Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0 / Slovenya-Avusturya: 0-1
I GRUBU:Kazakistan-Belçika: 0-2 / Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5 / İskoçya-San Marino: 6-0
BUGÜN 7 MAÇ VAR
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftası bugün üç grupta oynanacak 7 mücadeleyle devam edecek. Program şöyle:
A GRUBU:
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B GRUBU:
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
H GRUBU
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
C Grubu'nda oynanan mücadelelerde Hollanda, deplasmanda Belarus'u 2-1, Almanya da konuk olduğu Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Almanya'da Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan 2 gol ve 1 asist ile galibiyetle büyük pay sahibi olurken, takımda forma giyen diğer Türk asıllı oyuncu Emre Can karşılaşmanın 14'üncü dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
E Grubu'ndaki müsabakalarda Macaristan sahasında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti, Galler ile Hırvatistan ise 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakiplerinden Real Madrid'in futbolcuları Gareth Bale ve Luka Modric mücadelenin son dakikalarında sakatlık yaşadı. Hırvat orta saha Modric 89'uncu dakikada oyundan çıkarken, Galler'de Bale ise 90 dakika sahada kaldı.
POLONYA VE RUSYA GARANTİLEDİ
G Grubu'ndaki maçlarda Polonya sahasında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Avusturya da deplasmanda Slovenya'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
I Grubu'nda Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup edip, Belçika'dan sonra bu grupta finallere kalmayı garantileyen ikinci takım oldu. Grupta oynanan diğer iki maçta Belçika, Kazakistan'ı deplasmanda 2-0'la, İskoçya ise sahasında San Marino'yu 6-0'lık farkla geçti.
GRUPLARDA ALINAN TOPLU SONUÇLAR
C GRUBU: Belarus-Hollanda: 1-2 / Estonya-Almanya: 0-3
E GRUBU: Macaristan-Azerbaycan: 1-0 / Galler-Hırvatistan: 1-1
G GRUBU:Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0 / Slovenya-Avusturya: 0-1
I GRUBU:Kazakistan-Belçika: 0-2 / Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5 / İskoçya-San Marino: 6-0
BUGÜN 7 MAÇ VAR
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 8'inci haftası bugün üç grupta oynanacak 7 mücadeleyle devam edecek. Program şöyle:
A GRUBU:
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B GRUBU:
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
H GRUBU
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
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