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Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın takımında iki Türk
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde haftanın 11’i açıklandı. Milli futbolcular Merih Demiral ve Mert Günok da Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdikleri performansla kadroda yer aldı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın...
SPOR 16.10.2019, 17:52
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde haftanın 11’i açıklandı. Milli futbolcular Merih Demiral ve Mert Günok da Arnavutluk ve Fransa maçlarında gösterdikleri performansla kadroda yer aldı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın takımı ise şu şekilde:
Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demiral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İngiltere), Lewandowski (Polonya)
Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın takımı ise şu şekilde:
Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demiral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İngiltere), Lewandowski (Polonya)
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