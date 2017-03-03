Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında ilk gün sona erdi

Türkiye Atletizm Milli takımı Pazar günü üç finalde madalya mücadelesi verecek.

ERCAN ATA-BELGRAD/ Sırbistan'ın başkenti Balgrad'ta bugün başlayan 34. Avrupa Salon Atletizm şampiyonasında 49 ülkeden 567 atlet katılırken, Türkiye'yi şampiyonada 6'sı kadın, 9'u erkek 15 sporcu temsil ediyor.

Millilerimizde Yasemin Can 3 Bin Metrede, Erkeklerde ise Aras Kaya, Ali Kaya ve Ramazan Özdemir 3000 metre finaline çıkacaklar. Bir diğer finalistler ise Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Mahsun Korkmaz ve Akın Özyürek'ten oluşan 4X400 bayrak takımımız.

Kombank Arena'da İlk gün piste çıkan 10 sporcumuzdan Emel Dereli (gülle atma) 3000 metrede Tuğba Güvenç, Emine Hatun Tuna, 1500 metrede Özlem Kaya, Meryem Akdağ, 400 metre yarı finalinde Batuhan Altıntaş şampiyonadan elendi.

Erkekler 3000 metre seçmelerinde Ali Kaya en hızlı 5. Derece ile, Ramazan Özdemir ise en hızlı 11. derece olarak finale kalırken, Aras Kaya ise serisinde ilk 4 içine girerek finale kalan isimler oldu.

Kadınlarda ise 3000 metrede Yasemin Can sabah seansında ilk 4'e girerek finale yükseldi. Finaller Pazar günü yapılacak.

Öte yandan yarın (Cumartesi) yapılacak olan yarışmalarda Türk sporcumuz yok. Pazar günü ise 3000 kadınlar ve Erkeklerde 4 sporcumuz yarışacak. 4X400 bayrak takımımız ise direkt olarak finalde madalya mücadelesi verecek.