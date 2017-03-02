Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor

Emel Dereli: ''Hedefim kürsü" Batuhan Altıntaş: ''Çok güçlü rakiplerim var" Ercan ATA - BELGRAD / (fotoğraflı) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenecek 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonaya...

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor

Emel Dereli: ''Hedefim kürsü"

Batuhan Altıntaş: ''Çok güçlü rakiplerim var"

Ercan ATA - BELGRAD / (fotoğraflı)

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenecek 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonaya 49 ülkeden 567 atlet katılırken, Türkiye'yi şampiyonada 6'sı kadın, 9'u erkek 15 sporcu temsil edecek.

EMEL DERELİ: ''HEDEFİM KÜRSÜ"

Millilerde madalyaya yakın isimlerden gülle branşında yarışacak olan Emel Dereli, hedefim madalya diyerek, ''Benim her zaman tek hedefim var o da kürsü. Henüz yolun başındayız, zaman bizi nereye götürür ve o an ne başarı varsa onu yaşayacağız. 2016 Rio geride kaldı. Oradaki eksiklerimiz ve artılarımızı biliyoruz. Şimdi Tokyo yaklaşıyor, her sporcunun hayali olimpiyat madalyası. İnşallah bu duyguyu yaşamak istiyorum. Buradaki Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık. İnşallah beklediğimiz performanslarımızı yarışmalara yansıtır ve madalyalarla döneriz'' diye konuştu.

"Gülle sporu olarak dünyanın gerisindeyiz" diyen Dereli, ''Bu spor dalında daha çok sporcumuz olmalı. Beni geçecek sporcuları yetiştirmemiz lazım. Bakanlık ve Federasyonumuz bu konuda çalışıyor. Umarım en kısa sürede beni geçecek sporcular yetişir ülkemizde'' ifadelerini kullandı.

BATUHAN ALTINTAŞ: ''ÇOK GÜÇLÜ RAKİPLERİM VAR"

400 Metre Avrupa Gençlerde 3.'lüğü bulunan Milli atlet Batuhan Altıntaş ise, ''Durumum çok iyi ve bu şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Tek hedefim var o da ülkem için burada İstiklal Marşı'mızı okutmak. Ancak Avrupa'nın en iyi 400 metrecileri burada. İlk hedefim elemeleri ve yarı finali geçmek, ardından gerisi gelir diye düşünüyorum. 2020 için hazırlıklarımız en üst düzeyde olacak. Yaşım çok genç ve olimpiyat madalyasını elbet bir gün kazanacağım. Burada ise hedefim madalya kazanmak. İnşallah bunu ülkem için başaracağım'' şeklinde konuştu.

Şampiyonanın ilk günü gülle atma, yüksek atlama, üç adım atlama ve 60, 400, 800, 3000 metre yarışmaları yapılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.