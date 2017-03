Emel Dereli: ''Hedefim kürsü"

Batuhan Altıntaş: ''Çok güçlü rakiplerim var"

Ercan ATA - BELGRAD / (fotoğraflı)

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenecek 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonaya 49 ülkeden 567 atlet katılırken, Türkiye'yi şampiyonada 6'sı kadın, 9'u erkek 15 sporcu temsil edecek.

EMEL DERELİ: ''HEDEFİM KÜRSÜ"

Millilerde madalyaya yakın isimlerden gülle branşında yarışacak olan Emel Dereli, hedefim madalya diyerek, ''Benim her zaman tek hedefim var o da kürsü. Henüz yolun başındayız, zaman bizi nereye götürür ve o an ne başarı varsa onu yaşayacağız. 2016 Rio geride kaldı. Oradaki eksiklerimiz ve artılarımızı biliyoruz. Şimdi Tokyo yaklaşıyor, her sporcunun hayali olimpiyat madalyası. İnşallah bu duyguyu yaşamak istiyorum. Buradaki Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık. İnşallah beklediğimiz performanslarımızı yarışmalara yansıtır ve madalyalarla döneriz'' diye konuştu.

"Gülle sporu olarak dünyanın gerisindeyiz" diyen Dereli, ''Bu spor dalında daha çok sporcumuz olmalı. Beni geçecek sporcuları yetiştirmemiz lazım. Bakanlık ve Federasyonumuz bu konuda çalışıyor. Umarım en kısa sürede beni geçecek sporcular yetişir ülkemizde'' ifadelerini kullandı.

BATUHAN ALTINTAŞ: ''ÇOK GÜÇLÜ RAKİPLERİM VAR"

400 Metre Avrupa Gençlerde 3.'lüğü bulunan Milli atlet Batuhan Altıntaş ise, ''Durumum çok iyi ve bu şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Tek hedefim var o da ülkem için burada İstiklal Marşı'mızı okutmak. Ancak Avrupa'nın en iyi 400 metrecileri burada. İlk hedefim elemeleri ve yarı finali geçmek, ardından gerisi gelir diye düşünüyorum. 2020 için hazırlıklarımız en üst düzeyde olacak. Yaşım çok genç ve olimpiyat madalyasını elbet bir gün kazanacağım. Burada ise hedefim madalya kazanmak. İnşallah bunu ülkem için başaracağım'' şeklinde konuştu.

Şampiyonanın ilk günü gülle atma, yüksek atlama, üç adım atlama ve 60, 400, 800, 3000 metre yarışmaları yapılacak.