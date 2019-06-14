Avrupa Ralli Kupası’nda ilk günün lideri Bostancı oldu

ESKİŞEHİR Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Ralli Kupası'nın 4 etaptan oluşan ilk gününde Castrol Team Türkiye adına Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibinin liderliği ile sonuçlandı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 59 araç ve 118 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2019 Avrupa Ralli Kupası'nın 4 etaptan oluşan ilk günü tamamlandı. Etabı Castrol Team Türkiye adına Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibi birinci tamamladı. İkinci sırada BC Vision Motorsport takımından son iki yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı yer alırken, Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez üçüncü oldu. Yarışa Bulgaristan'dan katılan Yordan Atasanov-Yanaki Yanakiev Mitsubishi Lancer EVO IX ile ERT2 klasmanında ilk sırada yer alırken, Castrol Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı Ford Fiesta R2T ile ERT3 birincisi olarak ilk günü tamamlayan ekipler arasında yer aldı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da üçüncü yarışı olan rallinin ikinci günü için 15 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00'da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez Kozkayı'daki Nejat Banaz ve Sakarılıca'daki Zafer Vatansever etaplarını ikişer kez geçtikten sonra finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler.

