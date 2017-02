Avrupa Olimpiyat Komitesi'nden EYOF 2017 Erzurum'a Tam Not

"Erzurum anılarımızda en iyi EYOF kış festivali olarak kalacak"

EYOF Erzurum'la Gurur Duyabilirsiniz

ERZURUM- Bugüne kadarki organizasyon tecrübesini ve kalitesini Erzurum'da da en iyi şekilde yansıtan Türkiye, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) yetkililerinden tam not aldı.

Geleceğin Olimpiyat şampiyonlarının yarıştığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Türkiye'ye yakışır bir şekilde tamamlanırken EOC yetkililerinden tam not aldı. Organizasyonun her açıdan mükemmel geçtiğini dile getiren EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, "Erzurum, anılarımızda en iyi EYOF kış festivali olarak kalacak" dedi. EYOF 2017'de emeği geçen herkese teşekkür eden Pagnozzi, Erzurum'daki tesislerin çok iyi ve dünya standartlarında olduğunu da belirtti. Organizasyonla ilgili genel bir değerlendirme bulunan Pagnozzi, "Burada yetkililere övgü yağdırmak için daha fazla kelime bulamıyorum. Herkes oldukça ilgi ve emek gösterdi. Erzurum'daki ilk basın konferansımda EYOF 2017'nin en iyisi olacağını belirtmiştim. Şu an bu cümleleri doğrulamak benim görevim oldu. Erzurum, anılarımızda en iyi EYOF kış festivali olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

"Bu Festivalle Erzurum'la Gururu Duyabilirsiniz"

EYOF 2017'yle ilgili bir başka değerlendirmeyi ise Avrupa Olimpik Koordinasyon Komitesi Başkanı Liney Halldorsdottir yaptı. EYOF'a katılan çoğu atletin ilk uluslararası yarışması olduğunu belirten Halldorsdottir, "Bu festival, Erzurum ve Türkiye'deki çoğu genç insana, aktif hayatında spora ilgi göstermesi için ilham verecek. İnanıyorum ki biz, sporla huzur ve barışı sağlayabiliriz. Bu, hepimiz için çok önemli. Şu an Erzurum'a geldiğimden daha fazla arkadaşa sahibim. Bu da Türk insanın doğasını gösteriyor. Bu festivalle ve Erzurum'la gurur duyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Eyof Erzurum'dan Dostluğa Yapılan Çağrıdır"

Avrupa Gençlik Olimpik Kış festivaliyle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Sosyal medyadan yayınladığı paylaşımlarla genç sporculara destek veren Bakan Çağatay Kılıç, "Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'mizin gerçekleşme aşamasında en büyük emeğin ve desteğin sahiplerine; sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Türkiye'nin vizyonunu değiştiren, uluslararası camiada sesimizi ve sözümüzü yükselten Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.