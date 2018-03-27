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Avrupa'nın dev kulüpleri Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı için geliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü Galatasaray maçında tribünde olacak. Bordo-mavili takımda sergilediği başarılı performans ile son bir yılda değerini iki...

Avrupa'nın dev kulüpleri Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı için geliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü Galatasaray maçında tribünde olacak.
Bordo-mavili takımda sergilediği başarılı performans ile son bir yılda değerini iki kat artıran 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 4 asistle 9 gole katkı sağlayan, bunu yanı sıra A Milli Takım kadrosuna da alınan Yusuf Yazıcı'yı Avrupa kulüplerinin özel olarak takip ettirdiği kaydedildi.
7 KULÜP İZLEYECEK
UEFA'nın 2018 yılında takip edilmesi gereken 50 genç futbolcu arasında ikinci sırada gösterdiği Yusuf Yazıcı'nın, Galatasaray maçında 7 kulüp tarafından takip edileceği öğrenildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Arsenal, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve AS Monaco'nun özel olarak görevlendirdiği scout ekiplerinin bu karşılaşmada genç oyuncuyu izleyeceği ifade edildi.

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