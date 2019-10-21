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Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, J Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in sahasında...

SPOR 21.10.2019, 15:59
Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, J Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in sahasında Avusturya takımı Wolfsberg ile oynayacağı maçta, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo, dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINA İSPANYOL HAKEM
Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın İstanbul'da Portekiz ekibi Braga ile yapacağı karşılaşmayı ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek. Mücadelede Hernández'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raúl Cabañero yapacak. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera Montero olacak.
TRABZON'DA AVUSTURYALI HAKEM GÖREV YAPACAK
Temsilcilerimizden C Grubu'ndaki Trabzonspor'un Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi ise Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner olacak. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacağı açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Julian Weinberger görevlendirildi.

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