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Avrupa lideri Castrol Ford Team Türkiye, Polonya Rzeszow Rallisi'nde

Türkiye Ralli takımlar şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, 2017 Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 5. etabı olan Polonya Rzeszow Rallisi'nde mücadele edecek. Polonya'da 3-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Rzeszow Rallisi, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın...

Avrupa lideri Castrol Ford Team Türkiye, Polonya Rzeszow Rallisi'nde

Türkiye Ralli takımlar şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, 2017 Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 5. etabı olan Polonya Rzeszow Rallisi'nde mücadele edecek.
Polonya'da 3-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Rzeszow Rallisi, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bu seneki beşinci yarışı olarak gerçekleşecek. Asfalt zeminde gerçekleşecek bu yarışta 45 Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) kayılıtlı olmak üzere toplamda 96 ekip mücadele edecek. Avrupa Ralli Şampiyonası kayıtlı 23 ekip R5 versiyon ile kayıt yapması ile mücadele gücü yüksek bir yarış olacak.
11 etaptan oluşan yarışın Özel Etap Uzunluğu 214.63 kilometre (100.83 kilometre (İlk gün), 113.80 kilometre (ikinci gün), Normal Etap Uzunluğu ise 405.28 kilometre ve toplamda 619.91 kilometre koşulacak.
AVRUPA LİDERİ
Türkiye'nin şampiyon ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, 2017 Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü yarışı olan Kıbrıs Rallisi'ni de başarıyla tamamlayarak takımlar klasmanında liderliğe yükselmişti.
Castrol Ford Team Türkiye, bu yarış öncesi Avrupa Ralli Şampiyonası puan durumunda 114 puanla lider konumda bulunuyor. 
2011 yılından bu yana Türkiye'nin şampiyon ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 2017 sezonunda hedef olarak Avrupa Ralli Şampiyonası'nı seçmişti.
5. etap olan Polonya Rzeszow Rallisi öncesi puan durumu şöyle;
1. Castrol Ford Team Türkiye - Türkiye - 114
2. Opel Junior Team - Almanya - 69
3. Lotos Rally Team - Polonya - 60
4. Sports Racing Technologies - Letonya - 41
5. Peugeot Rally Academy - İspanya - 39
6. ACRR Czech Team - Çek Cumhuriyeti - 28
7. Petrolina  Eni Racing Team - Kıbrıs - 25
8. Russian Motorsport Performance - 25
9. Botka Tlustak Team - Çek Cumhuriyeti - 25
10. Q8 Oils Rally Team - Kıbrıs - 18

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)

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