Türkiye, şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı

İSTANBUL,()

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 3 gümüş, 1 bronz madalya ile tamamladı.

51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Svetlana Soluianova'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 64 kilo final müsabakasına çıkan Sema Çalışkan, Bulgar rakibi Melis Nezhdetova Yonuzova'ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Bir diğer final müsabakasında ise 81 kiloda Elif Güneri Rus rakibi Maria Urakova'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Dün oynanan +81 kilo yarı final mücadelesinde İtalyan Flavia Severin'e kaybeden Şennur Demir de bronz madalyanın sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI