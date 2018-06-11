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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

SOFYA,() Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, bugün oynanan müsabakalarla devam etti. Bulgaristan’ın Sofya kentinde devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bugün yarı final müsabakalarında 4 milli sporcu ringe çıkarken, sporculardan...

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

SOFYA,()

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, bugün oynanan müsabakalarla devam etti.
Bulgaristan’ın Sofya kentinde devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bugün yarı final müsabakalarında 4 milli sporcu ringe çıkarken, sporculardan 3’ü galip gelerek final oynamaya hak kazandı, bir sporcu ise mağlup olarak bronz madalya kazandı.
51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Belaruslu rakibi Yana Burym’u mağlup ederek finale yükseldi. 64 kiloda Sema Çalışkan, Rus rakibi Ekaterina Dynnik’i mağlup etti. 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Elif Güneri, Ukraynalı rakibi Anastasiia Chernokolenko’yu mağlup etti ve finale yükseldi. +81 kiloda ise Şennur Demir, İtalyan rakibi Flavia Severin’e mağlup olarak bronz madalya kazandı.
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarın 3 milli sporcu altın madalya kazanmak için ringe çıkacak.

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