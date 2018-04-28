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Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL / Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Türk sporcular kürsünün uzağında kaldılar. Türkiye, organizasyonu tek bronz madalya ile tamamladı. İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nın...

Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL /

Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Türk sporcular kürsünün uzağında kaldılar. Türkiye, organizasyonu tek bronz madalya ile tamamladı.
İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nın son gününde judokalarımız madalya dışında kaldılar.
+78 Kg'da Kayra Sayit ilk turda Macar rakibini ipponladı. Çeyrek finalde Fransız rakibi karşısında dizinde problem yaşayınca yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Ukraynalı rakibiyle yaptığı müsabakada dizindeki sakatlık nedeniyle fazla etkili olamadı ve yedincilikte kaldı.
Erkekler 90 Kg'da Batuhan Efemgil ilk turu bay geçti. İkinci maçında Litvanyalı rakibi önünde 1-0 geride götürdüğü mücadeleyi ipponla kazandı. Üçüncü turda Macar rakibini ise son saniyede ipponla geride bırakarak çeyrek finalde Sırp rakibiyle karşılaştı. Bu mücadeleyi kaybeden Batuhan Efemgil, repesaja kaldı. Belarus'lu rakibine normal süresi karşılıklı waza-ari puanlarıyla tamamlanan müsabakanın skor bölümünde yenildi ve sıralamada yedinci oldu.
+78 Kg'daki diğer judokamız Sebile Akbulut, ilk turda Bosna Hersekli rakibi karşısında müsabakanın ikinci dakikasında sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı ve elendi.

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