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Avrupa Hokey Şampiyonası'nda şampiyon Gaziantep Polisgücü

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Avrupa Kulüpler Salon Hokeyi Şampiyonası Challenge 2 finalinde İrlanda'nın Railway Union takımını 4-1 yenen Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu. Türkiye Hokey Federasyonu...

Avrupa Hokey Şampiyonası'nda şampiyon Gaziantep Polisgücü

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Avrupa Kulüpler Salon Hokeyi Şampiyonası Challenge 2 finalinde İrlanda'nın Railway Union takımını 4-1 yenen Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu.
Türkiye Hokey Federasyonu ve Alanya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Solan Hokeyi Şampiyonası Challenge 2 Turnuvası tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda 5 ülkeden 6 takımın katıldığı şampiyonanın son gününde Gaziantep Polisgücü ile Railway Union takımı finalde karşılaştı. Karşılaşmada İrlanda temsilcisini 4-1 mağlup eden Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu. Gaziantep Polisgücü'nün gollerini Ali Akın Özkılıç (2), Celal Aydın, Mahmut Cengiz kaydederken, rakip takımın golünü ise Aaron Rooney attı.
Turnuvada oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan Gaziantep Polisgücü, düzenlenen törenle kupa ve madalyasını federasyon yetkililerinden aldı.

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