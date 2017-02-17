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Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Hazar 2 saliseyle sürat pateninde 2'nci

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde Türk sporcu Hazar Karagöl, tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı. Sürat Pateni Salonu'ndaki yarışlarda 500 ve 1500 metre yarışlarında...

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Hazar 2 saliseyle sürat pateninde 2'nci
AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler sürat pateni 1000 metre finalinde Türk sporcu Hazar Karagöl, tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazandı.
Sürat Pateni Salonu'ndaki yarışlarda 500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışlarında ulaştı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu finali, ikinci noktalayan 16 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı. Dört sporcunun yer aldığı finalde start ile birlikte iyi çıkış yapamayan Hazar Karagöl, dördüncü sırada götürdüğü yarışta son dört tura kala yaptığı atakla ikinciliğe oturdu. Arkasındaki rakiplerinin düşmesiyle iyice rahatlayan Hazar, 2 salise farkla ikinciliği elde etti.
Fransız Diane Sellier’ın 1.35.643 ile altın madalyanın sahibi olduğu yarışta Hazar Karagöl 1.35.854’lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. Üçüncülük 1.45.728’de finişi gören Rus Aleksei Simakin'nin oldu. Türk sporcu Hazar Karagöl, 1991 yılından bu yana yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında madalyası bulunmayan Türkiye'ye ilk derecesini getirdi.
1000 metre yarışlarında piste çıkan diğer Türk sporculardan Sema Çirti, en hızlı üçüncü olarak yükseldiği çeyrek finalde organizasyona veda ederken, genel sıralamada 11’inci oldu. Elemeleri geçemeyen Kübra Uzun ise 20’nci sırada yer aldı. Erkeklerde ise Fatih Özden penaltı cezası aldı.
TÜRKİYE’NİN İKİNCİ MADALYASI
Erzurum’un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017’de daha önce snowboardda Aydan Karakulak ile bronz madalya kazanan Türkiye, Hazar Karagöl’ün gümüş madalyasıyla ikinci kez kürsüye çıktı.

FOTOĞRAFLI

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