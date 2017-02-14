Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Polonyalı kızlar curlingte Türkiye'yi yendi

ERZURUM Curling Arena’da yapılan 2'nci gün kızlar müsabakalarında Polonya, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Beşinci ende kadar sayı üretemeyen Polonya, daha sonra Türkiye’ye sayı şansı tanımadı ve 6-1 geriden gelerek...

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Polonyalı kızlar curlingte Türkiye'yi yendi
ERZURUM Curling Arena’da yapılan 2'nci gün kızlar müsabakalarında Polonya, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Beşinci ende kadar sayı üretemeyen Polonya, daha sonra Türkiye’ye sayı şansı tanımadı ve 6-1 geriden gelerek 7-6’lık skorla ilk galibiyetini aldı.
Mücadelenin ardından iki takım kaptanı da değerlendirmelerde bulundu. Polonya takım kaptanı Daria Chmarra, “Dürüst olmak gerekirse beklenmedik bir performans olduğunu düşünüyorum çünkü bugün kazanmayı hak etmedik. Türkiye kazanabilirdi" diye konuştu
Türkiye takım kaptanı Mihriban Polat, devre arasından sonra performanslarını yukarı çekmediklerine dikkat çekerek, "Devre arasına girince 4 puan vermemiz, işleri biraz karıştırdı. Yenildik, yapamadık. Son bölümlerde biraz daha ciddi olmamız gerekiyordu ama olmadı. Şansımız hala devam ediyor, bitmiş bir şey yok. Şampiyon olabiliriz" dedi
Günün 2'nci maçında Norveç ile Türkiye B takımı karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Norveç, dördüncü end sonunda 5-2’lik skoru yakaladı ancak sonraki bölümlerde performansı düşünce Türkiye B takımı bunu iyi değerlendirerek beş puan aldı ve son end öncesi 7-5 öne geçti. Sekizinci end de Norveç iki sayı alınca skor 7-7’e sabitlendi. Uzatmalarda merkeze bir taş gönderen Norveç, maçtan 8-7 galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.