Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Polonyalı kızlar curlingte Türkiye'yi yendi

ERZURUM Curling Arena’da yapılan 2'nci gün kızlar müsabakalarında Polonya, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Beşinci ende kadar sayı üretemeyen Polonya, daha sonra Türkiye’ye sayı şansı tanımadı ve 6-1 geriden gelerek 7-6’lık skorla ilk galibiyetini aldı.Mücadelenin ardından iki takım kaptanı da değerlendirmelerde bulundu. Polonya takım kaptanı Daria Chmarra, “Dürüst olmak gerekirse beklenmedik bir performans olduğunu düşünüyorum çünkü bugün kazanmayı hak etmedik. Türkiye kazanabilirdi" diye konuştuTürkiye takım kaptanı Mihriban Polat, devre arasından sonra performanslarını yukarı çekmediklerine dikkat çekerek, "Devre arasına girince 4 puan vermemiz, işleri biraz karıştırdı. Yenildik, yapamadık. Son bölümlerde biraz daha ciddi olmamız gerekiyordu ama olmadı. Şansımız hala devam ediyor, bitmiş bir şey yok. Şampiyon olabiliriz" dediGünün 2'nci maçında Norveç ile Türkiye B takımı karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Norveç, dördüncü end sonunda 5-2’lik skoru yakaladı ancak sonraki bölümlerde performansı düşünce Türkiye B takımı bunu iyi değerlendirerek beş puan aldı ve son end öncesi 7-5 öne geçti. Sekizinci end de Norveç iki sayı alınca skor 7-7’e sabitlendi. Uzatmalarda merkeze bir taş gönderen Norveç, maçtan 8-7 galip ayrıldı.

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