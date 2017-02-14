Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ilk ödüller verildi

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) ilk günkü 5 farklı branşta dereceye giren 15 sporcu, Oyunlar Köyü'nde düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Kızlar snowboard paralel büyük slalom yarışlarında altın madalyayı Rusya Federasyonun'dan Elena Boltaeva, gümüş madalyayı yine Rusya'dan Anastasia Kurochkina, bronz madalyayı ise Türkiye'den Aydan Karakulak aldı. Erkekler snowboard paralel büyük slalom yarışlarında altın madalyayı Rusya'dan Dmitry Loginov, gümüş madalyayı yine Rusya'dan Stepan Naumov, bronz madalyayı ise Slovenya'dan Ziga Ozebek aldı. Alp Disiplini kızlar büyük slalom yarışlarında altın madalya Rusya’dan Rinata Abdulkaiumova giderken, gümüş madalyayı Fransız Doriane Escane, bronz madalyayı ise Çeyka'dan Nikola Bubakova kazandı. Rinata Abdulkaiumova, "Kar çok iyiydi ve her şey yarışmaya uygundu. Aldığım sonuçtan dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce 1 yıl boyunca hazırlandım ve bu sonucu bekliyordum" dedi. Kayaklı koşu 5 kilometre ızlarda altın madalya Slovenya'dan Anja Mandelic'e giderken, gümüş madalyanın sahibi Rusya Federasyonu'ndan Elena Kucheva, bronz madalyanın sahibi ise yine Rusya Federasyonu'ndan Aleksandra Trofimova oldu. Anja Mandelic ise, "Bu kadar üst seviyede bir yarışmada ilk kez altın madalya kazandım" diye konuştu. Kayaklı koşu 7,5 kilometre erkeklerde ise altın madalyayı Finlandiyalı Miska Poikkimak, gümüş madalyayı Rusya’dan Andrei Nekrasov, bronz madalyayı da yine Finlandiyalı Petteri Koivisto aldı. FOTOĞRAFLI