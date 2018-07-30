Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası Roma'da başladı

İSTANBUL, ()

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Şampiyonada mindere ilk olarak Grekoromen stilde mücadele edecek sporcular çıkacak. Bugün 55, 63,77,87 ve 130 kiloda eleme maçları yapılacak. Bu kilolarda yer alacak sporcular ve rakipleri şu şekilde:

55 kg Cihat LİMAN - Bulgar Aleksandr İvanov Mirchev ile yenerse AZR/ BLR galibiyle karşılaşacak

63kg Abdullah TOPRAK - Portekizli Daniel Oliveria ile yenerse Gürcü/AZR galibiyle karşılaşacak

77 kg Ali Osman ERBAY - Hırvat Pavel Puclavec ile yenerse İsveç/ Yunan galibiyle karşılaşacak

87 kg Bedirhan TAN - Çekya Jakup Krocak yenerse Ermeni/ Hırvat galibiyle karşılaşacak

130 kg Yakup YERLİKAYA - Macar Roland Watzi ile onu yenerse Gürcü / Bulgar galibiyle karşılaşacak.