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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den Avrupa üçüncülüğü

ROMA () - İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda tarih yazan kadın güreşçiler avrupa üçüncüsü oldu. 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil finalde Azeri rakibi Tatyana Varansova'yı ilk devre biterken...

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den Avrupa üçüncülüğü

ROMA () - İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda tarih yazan kadın güreşçiler avrupa üçüncüsü oldu.
53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil finalde Azeri rakibi Tatyana Varansova'yı ilk devre biterken 10-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 65 kiloda ise Aslı Demir, Macar rakibi Noemi Szabados'u 5-3 yenerek bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye genç kadınlarda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Ülke sıralamasında ise 170 puanla Rusya 1'inci, 154 puanla Ukrayna 2'nci ve 128 puanla Türkiye 3'üncü oldu.
Erkeklerde ise 79 kiloda Ramazan Sarı, yarı finalde Ermeni Arman Avagyan'ı 7-5 yenerek finale kaldı. Sarı'nın finaldeki rakibi Moldovalı Adrian Grosul oldu. 97 kiloda Feyzullah Aktürk, yarı finalde Rus Alen Khubulov'i 7-2 yenerek finale yükseldi. Aktürk'ün altın madalya mücadelesindeki rakibi Avrupa üçüncüsü Gürcü Zuriko Urtasvili oldu.

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