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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi

Musa Aydın: "Kural değişikliğine gençlerimiz uyum sağlayamadı" ROMA () - Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nın...

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi

Musa Aydın: "Kural değişikliğine gençlerimiz uyum sağlayamadı"

ROMA () - Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Cihat Liman, Bulgar asıllı İsviçreli güreşçi Dimitar Ivaylo Sandov'u 7-6 yenerek bronz madalya kazandı. Liman bu başarısıyla, Türkiye adına bu turnuvada madalya kazanan ilk isim oldu.
Sabah seansında mindere çıkan İsmail Gün (67), çeyrek finalde Belarus'tan Aleksandr Liavonchyk'ya 3-1 yenildi ve bronz madalya mücadelesine çıkmak için repesaj maçı oynama hakkını elde etti.
82 kiloda ise Muhittin Sarıçiçek, Rumen Nicu Samuel Ojog'a mağlup oldu. Rumen güreşçinin finale kalması üzerine milli güreşçi bronz madalya mücadelesine çıkmak için repesaj maçı oynama hakkı kazandı.
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda yarın sabah kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları ile akşam seansında bugün yapılan sıkletlerin final maçları oynanacak. 
AYDIN: "KURAL DEĞİŞİKLİĞİNE GENÇLERİMİZ UYUM SAĞLAYAMADI"
Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) grekoromen stilde çok sık kural değişikliği yaptığını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Geçen sene Avrupa ve dünya 3'üncüsü olan gençler grekoromen güreş milli takımımız, yeni kurallara uyum sağlayamadı. Dolayısıyla da bu şampiyonada istediğimiz sonuçları maalesef alamadık. Ancak Dünya Şampiyonası'nda parter sorununu çözüp başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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