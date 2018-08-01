Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Genç Kadınlarda Aynur Erge ve Ayşegül Özbeğe yarı finalde

İSTANBUL,()

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürerken, 67 kilogramda Ukraynalı Sergi Hrushyn'i 7-2 mağlup eden İsmail Gün, akşam seansında bronz madalya için Norveçli Haavard Joergensen ile güreşecek.

GENÇ KADINLARDA AYNUR ERGE VE AYŞEGÜL ÖZBEĞE YARI FİNALDE

Genç kadınlar 50 kg'da ise Aynur Erge Macar Krisztina Kiss'i ve çeyrek finalde Polonyalı Magdalena Marian Majos'u 10- 0'lık sayı tuşuyla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Güreşçimiz yarı finalde ise Alman rakibi Ellen Riesterer ile final için karşı karşıya gelecek.

76 kg'da Ayşegül Özbeğe, Macar Bernadett'i hükmen yenerken, Nordic sistemde diğer maçında İsveçli Denise Sabina Makota Stroem'e 2-0 kaybetti. Özbeğe, yarı finalde Rus Elmira Khalaeva ile mücadele edecek.

55 kg'da İspanyol Laura Gomez'i 10-0 sayı tuşuyla yenen Eda Tekin, Rus Aleksandra Nisenko'ya ise 4-0 yenildi. Rus güreşçi Macar Szeker'i yenerse güreşçimiz repesaj maçına çıkacak.

59 kg'da Hatice Ece Tekin, Avrupa Şampiyonu Moldovalı Anastasya Nichita'ya yenildi. Moldovalı Rus rakibini yenerse güreşçimiz repesajda İtalyan Morena De Vita ile güreşecek.

68 kg'da Kadriye Aksor, çeyrek finalde Belarus Andrrichykava'ya yenildi Belarus güreşçi yarıfinalde İsveçli Sjoeberg'i yenerse güreşçimiz repesajda Bulgar İvanova ile karşılaşacak.