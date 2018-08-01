 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Genç Kadınlarda Aynur Erge ve Ayşegül Özbeğe yarı finalde İSTANBUL,() İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürerken, 67 kilogramda Ukraynalı Sergi Hrushyn'i 7-2 mağlup eden İsmail Gün, akşam...

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Genç Kadınlarda Aynur Erge ve Ayşegül Özbeğe yarı finalde

İSTANBUL,()

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürerken, 67 kilogramda Ukraynalı Sergi Hrushyn'i 7-2 mağlup eden İsmail Gün, akşam seansında bronz madalya için Norveçli Haavard Joergensen ile güreşecek.
GENÇ KADINLARDA AYNUR ERGE VE AYŞEGÜL ÖZBEĞE YARI FİNALDE
Genç kadınlar 50 kg'da ise Aynur Erge Macar Krisztina Kiss'i ve çeyrek finalde Polonyalı Magdalena Marian Majos'u 10- 0'lık sayı tuşuyla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Güreşçimiz yarı finalde ise Alman rakibi Ellen Riesterer ile final için karşı karşıya gelecek.
76 kg'da Ayşegül Özbeğe, Macar Bernadett'i hükmen yenerken, Nordic sistemde diğer maçında İsveçli Denise Sabina Makota Stroem'e 2-0 kaybetti. Özbeğe, yarı finalde Rus Elmira Khalaeva ile mücadele edecek. 
55 kg'da İspanyol Laura Gomez'i 10-0 sayı tuşuyla yenen Eda Tekin, Rus Aleksandra Nisenko'ya ise 4-0 yenildi. Rus güreşçi Macar Szeker'i yenerse güreşçimiz repesaj maçına çıkacak. 
59 kg'da Hatice Ece Tekin, Avrupa Şampiyonu Moldovalı Anastasya Nichita'ya yenildi. Moldovalı Rus rakibini yenerse güreşçimiz repesajda İtalyan Morena De Vita ile güreşecek.
68 kg'da Kadriye Aksor, çeyrek finalde Belarus Andrrichykava'ya yenildi Belarus güreşçi yarıfinalde İsveçli Sjoeberg'i yenerse güreşçimiz repesajda Bulgar İvanova ile karşılaşacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar