Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya

ROMA () - Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda Aynur Erge, genç kadınlar 76 kiloda Ayşegül Özbeğe gümüş madalya, 55 kiloda Eda Tekin ve 68 kiloda Kadriye Aksoy ise bronz madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye günü 4 madalya ile geçti. 50 kiloda Aynur Erge, genç kadınlar 76 kiloda Ayşegül Özbeğe gümüş madalya, 55 kiloda Eda Tekin ve 68 kiloda Kadriye Aksoy ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 50 kiloda altın madalya mücadelesi veren Aynur Ege finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu Rus Veronika Gurskaya'ya son dakikada verdiği iki puanla 8-6 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 76 kiloda ise Ayşegül Özbeğe finalde İsveçli rakibi Denise Sabina Makota Stroem'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

55 kiloda Eda Tekin üçüncülük maçında Macar rakibi Szimonetta Szeker'i 5-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 68 kiloda ise Kadriye Aksoy bronz madalya maçında İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 6-2 yine tuşla mağlup ederek yendi ve üçüncü oldu. Bu sonuçlarla Türkiye, genç kadınlarda 4 madalya kazandı.

ZEYNEP YETKİL FİNAL MÜCADELESİ VERECEK

53 kiloda Zeynep Yetgil, Slovak Nina Kollarova ve Bulgar Krasimir Petrova'dan sonra yarı finalde karşılaştığı Avrupa Yıldızlar Şampiyonu Rus Ekaterina Verbina'yı da 11-1 yenerek finale yükseldi. Yetkil finalde Azeri Tatyana Varansova ile karşılaşacak.