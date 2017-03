Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Geleceğin olimpiyat şampiyonları Antalya'da ringe çıkacak"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nın yapılan oylamanın ardından ülkemizde düzenlenmesine karar verildiğini açıklayarak, "Bu önemli organizasyonu 14-23 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Gözgeç, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı tesisleşme hamlesi ve altyapı yatırımlarıyla uluslararası spor organizasyonlarının en gözde ülkelerinden biri olduğunu belirterek, dünya spor kamuoyunda ülkemizin imajının her geçen gün artığına dikkati çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Dünya Boks Birliği ve Avrupa Boks Konfederasyonu'nun birbirinden değerli şampiyonalarına Anadolu'nun farklı illerinde ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Gözgeç, "Geçtiğimiz yıllarda Ankara'dan Ordu'ya, Erzurum'dan Samsun'a kadar çok farklı bölgelerde gerek Avrupa gerek Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Bu yılın Ekim ayında Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nı Antalya'da düzenleyeceğiz. 14-23 Ekim tarihlerindeki bu organizasyonun kusuruz geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın uluslararası organizasyonlarda desteği herkesin malumu. Sayın Bakanımıza desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gözgeç ayrıca, Antalya'ya gelecek her bir sporcunun 'turizm elçisi' olduğunu da vurgulayarak, "Umuyorum bu organizasyonlar ülkemizin bilinmesi açısından da büyük katkılar sağlayacak. Sadece sporcular değil, sporcuların aileleri de böylece ülkemizi yakından tanıma fırsatı bulacak. Buradan memnun dönen her sporcu da ülkesinde Türkiye'yi anlatacak. Son dönemlerde spor turizminde Türkiye çok yol kat etti. Bu tür organizasyonlarla spor turizminden aldığımız paylar da inşallah artacak" şeklinde konuştu.

İSTANBUL / (fotoğraflı)