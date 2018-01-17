AVRUPA'DA LİGLER BAŞLADI

Avrupa'nın 4 büyük liginde liglere verilen ara sona erdi ve maçlara devam edildi. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Lig 1 ve Almanya Bundesliga'da 2017/2018 sezonunun ikinci yarısı başladı ve haftasonu maçlar oynandı. İtalya Seria A'da ise henüz maçlar başlamadı. Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City ilk yenilgisiyle tanışırken Sociedad karşısında müthiş bir geri dönüş yapan Barcelona, Avrupa liglerinde yenilgisiz tek takım olarak kaldı.

Fransa Lig 1'de Paris Saint-Germain liderliğini devam ettirdi. Nantes deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, en yakın takipçisiyle puan farkını 11 yaptı. Zirvenin yakın takipçisi Monaco, Montpellier deplasmanın 1 puanla döndü. Öte yandan liderin yakın takipçilerinden Olympique Lyon da kendi evinde ağırladığı Angers ile berabere kaldı. Rennes'i 3-0 mağlup eden Marsilya ise zirveye bir adım daha yaklaştı.

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, ikinci yarının ilk maçından da galibiyetle ayrıldı. Bayer Leverkusen deplasmanına giden Bavyera ekibi maçı 3-1 kazanmayı başardı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Schalke 04, Leipzig deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. Borussia Dortmund ise Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Bayern Münih liderliğini sürdürürken Leipzig ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Schalke, dördüncü sırada ise Borussia Dortmund yer alıyor.

İspanya La Liga'da namağlup lider olan Barcelona, bu hafta da yenilmedi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Real Sociedad'a konuk olan Katalan ekibi, maçta 2-0 geriye düşmüştü. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Barcelona, maçı 4-2 kazandı. Ayrıca bu maçta da gol atan Lionel Messi, Avrupa'da bir kulüp forması ile en çok gol atan futbolcu oldu. Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise Eibar deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Villareal'e 1-0 mağlup olan Real Madrid ise kötü gidişine devam etti ve lider Barcelona'nın 19 puan gerisinde kaldı.

İngiltere Premier Lig'de ise namağlup lider olan Manchester City'nin namağlup unvanı son buldu. Liverpool deplasmanına giden Pep Guardiola'nın öğrencileri, sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Chelsea ile Leicester City golsüz berabere kalırken Arsenal Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cenk Tosun da yeni takımı Everton ile ilk maçına çıktı. 62 dakika sahada kalan milli futbolcunun gösterdiği performans Everton'ın Tottenham'a 4-0 yenilmesine engelleyemedi. Buna rağmen İngiltere basını milli futbolcudan övgüyle bahsetti. Avrupa Ligi maçlarına açılan en yüksek oranları canlı bahis siteleri arasında yer alan saraycasino üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.